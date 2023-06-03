Англія

Відверта розмова з бразильським півзахисником.

"Дозвольте запитати: скільки голів ви забили за свою кар'єру?" — питає у мене Фернандіньо, залітаючи нізвідки. Я навмисне вагаюся, ніби кожен із них не припали до моєї душі. "У Прем’єр-лізі… 260, — кажу я, хмммм і аххх, граючи спокійно, — але ще кілька в кубках. Близько 400 (насправді це 283 у футбольній лізі та 409 загалом для клубу та країни, але хто взагалі рахує)".

"Я впевнений, що якби Пеп став вашим тренером, ви б забивали навіть більше — подвоївши або потроївши свої досягнення", — каже Фернандіньо, і тепер я намагаюся не пускати слини, рахуючи в голові та відчуваючи захоплення. Я відчував ці емоції до Ерлінга Голанда цього сезону, це перетворювалось на щось ближче до відвертих ревнощів.

"Пеп дає вам зрозуміти, що футбол простіше, ніж ви думаєте. Він має владу переконати вас, показати вам, довести вам щодня на тренуваннях, на зустрічах і особливо під час ігор, що все, що він вам говорить, обов’язково станеться.

"Очевидно, що це інша епоха, ніж коли ви грали, і кількість інформації, яку сьогодні має футболіст, величезна. Перед тим, як піти на гру з Сіті, ти знаєш про суперника все. У вашому випадку, як нападник, ви б точно знали, які рухи звикли робити захисники, якщо вони мають недоліки на лівому чи правому фланзі, або в охопленні великого простору, чи вони хороші в повітрі, використовуючи своє тіло або на землі.

"Після розмови, зустрічі чи тренінгу з Пепом ви маєте всю цю інформацію і точно знаєте, як нею користуватися. Він показує вам шлях до вдосконалення, щоб стати кращою версією себе. Я завжди казав, що я живий доказ того, що все, що люди говорять про нього, правда. Я вперше зустрів його, коли мені було 30, я працював з ним сім років, і він допоміг мені вдосконалити мої технічні, тактичні та фізичні навички.

"Те, як я бачу футбол зараз… я ніколи, ніколи не бачив його таким до зустрічі з ним. Ось чому він вважається одним із найкращих менеджерів усіх часів, і тому він мисливець за титулами. Він на 100 відсотків зосереджений на своїй роботі, на тому, щоб кожного дня витягувати кращу версію своїх гравців. Якщо, на його думку, ви здатні зробити щось, він скаже вам, навчить вас, переконуватиме, поки ви цього не зробите. Він справді, дуже особливий".

Я зачарований цією концепцією зробити гру простою і тим, що це насправді означає.

"Якщо хтось приїхав з такої країни, як Бразилія, перше, що вони кажуть молодим гравцям, це робити дриблінг повз двох-трьох гравців, щоб таким чином відчути різницю", — каже Фернандіньо.

"З Пепом все інакше. Коли хтось володіє м’ячем, ви повинні йому допомогти: грати в короткі паси, рухатися, утримувати м’яч у потрібний момент, віддавати м’яч у потрібний момент, намагатися зайняти простір і намагатися знайти гравця за лініями.

"Якщо взяти перший гол у ворота Реала (у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів), простий пас Кевіна (Де Брюйне), який віддав Бернарду (Сільва), і те, як він контролював м’яч і завершив його, це був простий футбол, але дуже ефективний. Якщо говорити про просте, то це — бачити свого товариша по команді на полі та передавати м’яч так, щоб він міг належним чином контролювати його, щоб завершити дію. Це визначення простої гри".

Після нашого чату, який відбувся через Zoom — він у Бразилії, я в Ньюкаслі — я відчуваю, що краще розумію Сіті та Пепа, і я, звичайно, знаю більше про Фернандіньо. Я не знаю, чого очікувати від цього чудового, універсального (і міцного, як цвяхи) футболіста, який виграв п’ять титулів Прем’єр-ліги на стадіоні Етіхад, але він привабливий і чіткий.

Сіті залишилося провести два матчі в цьому сезоні. Виграють Кубок Англії проти Манчестер Юнайтед цими вихідними — і вони подвійні переможці. Виграють трофей Ліги чемпіонів проти міланського Інтера — і вони стануть легендами. Поза полем над ними висять 115 звинувачень у ймовірних порушеннях фінансових правил Прем’єр-ліги, але вони радісні, невпинні та зворушливі.

Фернандіньо зіграв величезну роль у цьому успіху клубу, приєднавшись до Сіті у 2013 році. Одна з перших речей, які я помічаю, коли ми розмовляємо — про "містян" він каже "ми", а не "вони".

Коли я вказую на це, з’являється широка посмішка. "Так", — каже він. "Я не знаю, чи це тому, що я все ще спілкуюся з більшістю людей і стежу за Манчестер Сіті щоразу, коли можу. Звичайно, я працюю тут, у Бразилії, але я дивлюся більшість ігор і досі пишу повідомлення гравцям, персоналу та людям, які працюють за лаштунками — вони такі ж важливі, як команда, тренери, спортивні директори.

"Коли вони дійшли до фіналу Ліги чемпіонів і виграли чемпіонат, ми писали один одному. Ми провели декілька телефонних дзвінків, відеодзвінків, і я їх привітав. Важливо підтримувати ці контакти, тому що я дуже ціную те, що вони зробили зараз, а також за повагу, яку вони виявляють до мене, і взаємоповагу, яку ми створили разом роками.

"Я все ще відчуваю себе частиною процесу, я відчуваю себе частиною команди й частиною цієї групи людей, тому що вони неймовірні. Я дуже пишаюся тим, що є частиною цього чудового клубу та цього чудового проєкту".

Виникає питання: чому Фернандіньо взагалі пішов? Хоча в 37 років — зараз йому 38 — можливо, це не так вже й дивно. Коли він уперше з’являється на інтерв'ю, у своєму блискучому тренувальному спорядженні, він каже: "Я дуже вдячний, що ви пам’ятаєте про мене", що ніби підсумовує його. Пам'ятаєте його? Господи, після всього, що він зробив… Він легенда".

"Тут справді не вистачає часу — графік дуже схожий на Прем’єр-лігу, але мені це подобається, і я дуже радий бути вдома, грати разом зі своїми товаришами та за свою родину. Мої діти вивчають бразильську культуру (його син Даві народився в Україні, коли Фернандіньо грав у донецькому Шахтарі, а його донька Маріана народилася у 2017 році під час його перебування в Англії). Це нове життя, але воно хороше".

На пресконференції Ліги чемпіонів у квітні минулого року було підтверджено, що рішення Фернандіньо піти, схоже, застало Пепа зненацька. "Це було невелике непорозуміння, тому що я давав деякі сигнали, щоб повернуся до Бразилії, але я не говорив з ним відкрито", — каже він зараз. "У тому інтерв’ю журналіст запитав мене, чи хочу я продовжити свій контракт з Ман Сіті, і я відповів: "Я так не думаю".

"Я розумів, що мій час у Сіті повинен закінчитися. Якби я залишився там, то отримував би менше хвилин, ніж зараз. Ось чому я прийняв рішення, і я цим задоволений. Я грав багато ігор. Наш сезон тут починається в січні, і я вже зіграв близько 30 ігор. Я хотів ще раз допомогти нашим молодим гравцям зростати й дати їм зрозуміти, як грати на високому рівні".

Питаю, чи довго він ще планує грати.

"До тих пір, поки мені це дозволяє мій розум", — каже він. "Фізика дійсно важлива, але я завжди вірив, що ваш розум контролює все. Поки я щасливий і мотивований ходити в тренувальний центр щоранку, щоб побороти футбольні проблеми, тоді я буду грати. Це може бути до 39, 40, 41 року — я ще не знаю.

"Як тільки я вирішу, що це буде моє останнє тренування, моя остання гра, я сяду зі своєю родиною, і ми разом напишемо наступну главу нашого життя. Це буде, можливо, шість місяців або рік паузи, щоб навчитися чомусь новому, тому що до наступного виклику я просто хочу бути дійсно готовим. Я можу бути як спортивний директор або хтось, хто може працювати в клубах, намагаючись покращити молодих талантів".

Тож він не бачить себе на шляху Вінсента Компані чи Мікеля Артети, колишніх гравців і персоналу Сіті, які тепер чудово працюють як тренери?

"Я не впевнений щодо тренерства", — каже він. "Але я міг би бути тим, хто намагається покращити гравців, говорити з ними, допомагаючи їм найкращим чином стати кращими гравцями, кращими людьми. Я не бачу себе належним менеджером".

Бачите, що я маю на увазі про нього? Він вдумливий і відкритий до нових ідей. Ви можете зрозуміти, чому він процвітав під керівництвом Гвардіоли. Подивіться на Джона Стоунза, центрального захисника, який грає у півзахисті цього сезону. Подивіться на цих крайніх захисників. Подивіться, як вони пристосувалися до присутності Голанда.

"Різниця зараз, коли Голанд грає, полягає в тому, що ви можете взяти на себе трохи більше ризику, щоб грати вперед", — каже він. "Коли я був там, ми намагалися тримати м’яч якомога більше, щоб не втратити його, тому що у нас не було такого гравця попереду. Очевидно, у нас був Кун (Серхіо Агуеро), у нас був Габі (Габріель Жезус), але це різні гравці з різними якостями.

"В останніх іграх, коли Пеп ставив чотирьох центральних захисників на задню четвірку, я думаю, це може зробити гравців у центрі або попереду більш міцними — вони можуть більше ризикувати, тому що задні чотири гравці насправді є захисниками.

"Кевін (Де Брюйне) завжди робив багато результативних передач, але з такою надійною захисною четвіркою він може ще більше. І з присутністю Ерлінга в штрафному, його швидкістю, його габаритами, суперники будуть тремтіти. Він може забивати голи, бігаючи за спинами захисників, може забивати голи головою. Він майже ідеальний нападник. Я думаю, що це робить життя Манчестер Сіті кращим і набагато легшим".

У цій тактичній гнучкості немає нічого нового; Фернандіньо зробив усе це та багато іншого, мінявшись позиціями. Він ідеально адаптувався до змін.

"Колись — я думаю, це було в 2016-17 роках, у першому сезоні Пепа — я грав на позиції крайнього захисника, правого та лівого", — каже він. "Після цього я грав на позиції атакувального півзахисника і опорного півзахисника. А потім у 2019-20 роках я грав на позиції центрального захисника, грав ліворуч або праворуч. Це дуже допомогло мені зрозуміти потреби моїх одноклубників під час гри, ситуації, з якими вони стикаються. Знання вимог гри на цих позиціях допомогло мені зрозуміти тактику.

"Яя (Туре) казав: "Є дві речі, які потрібні, щоб грати за Пепа Гвардіолу. Ви повинні говорити принаймні трьома мовами і мати можливість грати принаймні на трьох різних позиціях. Зрозумійте це, і ви на крок-два попереду всіх…"

Три мови? Я можу сказати Джорді, і я можу просто пошкрябати англійською… А три позиції? Це був би я зовсім ч*****…

Він сміється. "У кожному випадку у вас може бути один виняток?", — він каже. "У вас може бути один особливий гравець".

Він продовжує. "Але ці речі важливі, тому що іноді Пепу потрібно змінити схему під час гри, не змінюючи гравців. Іноді він атакував в одній схемі, а потім захищався в іншій. Тож якщо у вас є такий гравець, як Джон (Стоунз), який може грати на позиції півзахисника, крайнього чи центрального захисника, це дійсно допомагає. І це допомагає менеджеру довіряти цим гравцям. Джон був неймовірним".

Сіті лютує з кінця лютого, з тих пір вигравши 18 із 22 ігор у всіх турнірах і програвши лише один раз — Брентфорду. Цікаво, що Фернандіньо згадав про той момент у півфіналі Ліги чемпіонів проти Реала, коли Пеп кричав на Де Брюйне, щоб він віддав м’яч, а гравець збірної Бельгії сказав своєму менеджеру "стули пельку"? Пізніше Пеп захихотів із цього приводу і сказав, що "любить ці моменти".

"Така ситуація, яка трапилася з Кевіном і Пепом є нормальною", — каже він. "Звичайно, під час гри це не надто помітно, але на тренуваннях іноді це потрібно. Треба, щоб траплялися, такі ситуації. З новим поколінням ви повинні бути обережними, тому що якщо ви так сильно на них кричите, деякі гравці не зможуть грати так, як ми очікуємо, і вони можуть зламатись.

"Кевін інший, і, який би ви не кидали йому виклик, він буде рости, він буде вдосконалюватися, він буде грати краще — і Пеп це знає. Важливо знати своїх гравців та їхні характери, знати, як впоратися з деякими ситуаціями, особливо під час гри у півфіналі Ліги чемпіонів, і як впоратися з таким тиском. Я дуже радий, коли щось подібне сталося, команда перемогла. Після цього ви знову товариші — друзі — і життя продовжується.

"Ми завжди казали, що коли ти знаходишся на тренувальному майданчику чи стадіоні, ти на 100 відсотків зосереджений на тому, щоб вдосконалюватися, ставати кращим. Іноді вам доводиться хапати гравців за верхню частину футболки і змушувати їх робити те, що ви повинні робити. З деякими гравцями ви повинні говорити приємно або ласкаво. Ви повинні кинути виклик іншим гравцям і говорити з ними дуже, дуже агресивно. Іноді це необхідно, щоб вигравати титули та творити історію".

У будь-якому випадку, коли ставки такі високі, інтенсивність і творче напруження зрозумілі, а Ліга чемпіонів для Сіті давно стала одержимістю.

"Це нав’язлива ідея для гравців, перш за все, тому що ми всі виросли, спостерігаючи за змаганнями", — заперечує Фернандіньо. "Ви завжди знали, що виграють найкращі гравці, і престиж, який ви повинні мати в цьому турнірі, величезний. Але так, щоб Сіті вважали одним із найкращих клубів чи команд у світі, ви повинні виграти його. Тому це завжди було однією з цілей. І всі там вірять, що Сіті може виграти.

Програш у фіналі від Челсі у 2021 році було важко прийняти, але Фернандіньо тепер вважає це фундаментом. "Це було розчарування для всіх, тому що ми мали шанс виграти, особливо проти суперника, з яким ми грали вдома і добре знали його сильні та слабкі сторони. Гра залежить від того, в якому стані ти будеш того дня — ти можеш прийняти неправильні рішення, і це коштуватиме тобі гри, але я не думаю, що у нас тоді було достатньо досвіду, щоб виграти".





"Ніхто з нас не мав досвіду гри у фіналі Ліги чемпіонів за Сіті, і я б сказав, що деякі з нас це відчули. Я думаю, що цей рік буде іншим, тому що ми пройшли через ті важкі моменти: ми програли фінал, ми програли в півфіналі наступного року. І не лише Пеп, а й усі інші будуть готові до ситуацій, з якими ви можете зіткнутися під час гри. Тому я впевнений, що ми виграємо".

"Ми завжди говорили обережно про требл", — каже він. "Ми думаємо інакше, ніж уболівальники. Вони будуть дуже раді обіграти Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії після того, як багато років Сіті був у їхній тіні — другою командою в місті…"

Требл Манчестер Юнайтед у 1999 році проник у свідомість Сіті? Вони про це думали та хотіли наслідувати?

Фернандіньо вагається. "Вони не були тим Манчестер Юнайтед, якими були раніше, і вони фінішували на другому місці після нас", — каже він. "Послухайте вболівальників, послухайте пресу, і ви зрозумієте, що вони були набагато кращими в минулому. Вони отримали багато титулів, у них була чудова команда в 1999 році і чудовий менеджер, але в останні 10 років вони залишилися позаду нас. Зараз це реальність.

Манчестер Юнайтед — це місцеве дербі, але найбільша проблема, з якою ми зіткнулися, був Ліверпуль. Вони були кращою командою Ігри, які ми провели проти них, були на дійсно високому рівні. Цього року у Сіті є шанс виграти требл, але, як уболівальник Сіті, ви завжди повинні бути дуже обережними. Завжди розумієш, звідки ти".

У цьому сезоні велика увага була приділена управлінню грою, і Ньюкасл Юнайтед, мій колишній клуб, привертає увагу. Після стількох років пасивності мені сподобалася агресія (і якість) команди Едді Гау та їхня відмова терпіти будь-яке лайно. Кожна команда робить це, велика чи мала, і Сіті знає, коли фолити, коли зірвати атаку. Фернандіньо був майстром цього.

Він знову сміється. "Так, це частина гри", — каже він. "Знаєте, якщо вам дозволено робити фоли, чому б вам не скористатися цим? Граючи в команді, яка має багато атакувальних гравців, іноді ти бачиш себе самотнім в центрі поля — і якщо це єдиний шанс, який у тебе є, щоб зупинити (суперників), ти повинен ним скористатися. Це було нечасто, тому що більшу частину часу я справді чисто відбирав м’яч. Але це було важливо, оскільки допомогло моїм товаришам по команді краще грати у футбол".

Говорячи про Ньюкасл, Едді виплекав менталітет облоги. Можливо, це пов’язано з поглинанням клубу та суперечками, які послідували за ним — вони на 80 відсотків належать Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії — але це також відображення нашої ідентичності. Це схоже з Сіті; вони були аутсайдерами, а потім і руйнівниками, їхні вболівальники освистували гімн Ліги чемпіонів. Були звинувачення УЄФА, а тепер є звинувачення від Прем'єр-ліги.

Гравці думали про це? Вони хвилювалися через це? Чи було відчуття "ми проти всього світу" в роздягальні?

"Я думаю, що Манчестер Сіті все ще залишається таким", — каже Фернандіньо. "Але як гравці ми ніколи не звертали на це уваги, дозволяючи цьому відволікати нас від наших цілей, тому що ми хотіли вдосконалюватися і робити все можливе на полі. Але перебувати в такому становищі нелегко.

"І, до речі, для мене Ньюкасл, Ман Сіті, Брайтон і Арсенал були найкращими командами в цьому сезоні з точки зору гри в футбол. Мені було дуже приємно спостерігати за їхньою грою. Дуже приємно бачити, як Ньюкасл кваліфікується до Ліги чемпіонів вперше за 20 років".

"Якість і високий рівень футболу в Прем'єр-лізі унікальні. Ви не можете знайти це ніде. Але найбільше мені не вистачає людей: гравців, тренерів, які працювали в Ман Сіті, навіть того, як преса висвітлювала ігри, поваги, яку вони виявляли, коли аналізували матчі. Сподіваюся, я зможу повернутися до Манчестера, щоб відвідати своїх одноклубників, відсвяткувати та весело провести час разом", — завершив бразилець.