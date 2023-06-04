Англія

Керманич хотів би спробувати свої сили в АПЛ.

Після відходу з посади головного тренера італійського фахівця Антоні Конте, лондонський Тоттенгем фактично залишився без очільника колективу на заключний відтинок сезону.

І якщо Раян Мейсон в якості тимчасового менеджера міг довести команду до фінішу сезону, який у підсумку можна вважати провальним через непотрапляння команди до єврокубків, то на новий футбольний рік "шпори" все ж таки мають визначитись із наступним головним тренером.

Дуже близьким лондонський клуб був лише до підписання контракту з головним тренером нідерландського Феєнорда Арне Слота, проте той у підсумку вирішив залишитись в Ередивізі, після чого Тоттенгем розпочав новий раунд пошуків.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, черговим кандидатом на вакантну посаду "шпори" вважають Луїса Енріке — колишнього керманича Роми, Сельти, Барселони та збірної Іспанії.

Раніше повідомлялось, що 53-річний фахівець зацікавлений у роботі в АПЛ, проте очолити лондонський Челсі в нього так і не вийшло.

Разом із тим, французький Парі Сен-Жермен також має пропозицію для Енріке, тож Тоттенгему доведеться конкурувати з потужними можливостями чемпіонів Ліги 1.