Нидерланды. Новость

Фахівця не буде в Тоттенгемі.

На офіційному сайті Феєнорда повідомляється, що головний тренер Арне Слот продовжив контракт з клубом.

Нова угода діятиме до червня 2026 року. Тож фахівця точно не буде в Тоттенгемі. Нагадаємо, що останнім часом ЗМІ сватали Слота в лондонський клуб. Відбувались навіть переговори сторін щодо компенсації за тренера.

Слот очолив Феєнорд влітку 2021 року. Під його керівництвом клуб дістався фіналу Ліги конференцій минулого року, де поступився Ромі, а також став чемпіоном Нідерландів у нинішньому році.