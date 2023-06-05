Півзахисник може перебратись в АПЛ.
Леон Горецка, getty images
05 червня 2023, 23:12
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення лінії півзахисту у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sky Sport, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Баварії Леона Горецку.
В заключному турі чемпіонату Німеччини Томас Тухель зробив зворотну заміну півзахисника, тому його майбутнє може бути під питанням.
У цьому сезоні Леон відіграв 40 матчів, відзначившись по шість разів голами та гольовими передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Горецка не має планів залишати Баварію.