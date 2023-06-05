Англія

Півзахисник може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення лінії півзахисту у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sport, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Баварії Леона Горецку.

В заключному турі чемпіонату Німеччини Томас Тухель зробив зворотну заміну півзахисника, тому його майбутнє може бути під питанням.

У цьому сезоні Леон відіграв 40 матчів, відзначившись по шість разів голами та гольовими передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Горецка не має планів залишати Баварію.