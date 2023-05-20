Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг.

Мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг зіграють поміж собою в рамках передостаннього туру німецької Бундесліги.

Томас Тухель, після перемоги над гельзенкірхенським Шальке (6:0), залучив до стартового складу Мусіалу на правий фланг півзахисту, тоді як до центру повернеться Горецка.

Марко Розе, на тлі перемоги над бременським Вердером (2:1), використав із перших хвилин Гвардіола в центрі оборони, тоді як Гальстенберг розташується від нього ліворуч, а Ольмо долучиться до пари атакувальних півзахисників, тоді як Сілва доповнить пару на вістрі атаки.

Баварія: Зоммер — Мазрауї, Павар, де Лігт, Канселу — Кімміх — Гнабрі, Мусіала, Горецка, Коман — Мюллер.

Запасні: Ульрайх, Упамекано, Сарр, Блінд, Станішич, Гравенберх, Сане, Мане, Тель.



РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Гальстенберг — Лаймер, Айдара — Собослаї, Ольмо — Сілва, Нкунку.

Запасні: Нюланд, Клостерманн, Діалло, Генріхс, Форсберг, Раум, Шлагер, Кампль, Поульсен.



Гра Баварія — РБ Лейпциг почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.