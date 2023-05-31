Німеччина

Гравець очікує на рішення клубу стосовно своєї участі в проєкті.

Півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка під орудою Юліана Нагельсманна та Томаса Тухеля в сезоні, що добігає до кінця, геть не завжди знаходив собі місце в стартовому складі команди, проте все одно провів чимало зустрічей.

Однак наприкінці футбольного року закономірно постало питання щодо його майбутнього в розташуванні "Рекордмайстера", де він виступає з моменту трансферу з гельзенкірхенського Шальке в якості вільного агента влітку 2018 року.

Як повідомляє німецька преса, 28-річний виконавець почуває себе комфортно в Мюнхені та не бажає змінювати клуб наступним часом, а потенційну можливість спробувати свої сили поза межами рідної країни наразі не розглядає навіть у найближчому майбутньому.

Проте Горецка все одно воліє дочекатись остаточних кадрових рішень від Томаса Тухеля.

У цьому сезоні Леон відіграв 40 матчів, відзначившись по шість разів голами та гольовими передачами.