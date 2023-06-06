Іспанія

33-річний захисник залишиться в "королівському клубі".

Захисник Начо Фернандес наближається до того, щоб продовжити контракт з клубом, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, найближчими днями з ним продовжать контракт на рік. Сторони близькі до угоди.

У 33-річного оборонця був варіант з переходом в Інтер або Лаціо. Втім, він мав намір залишитися в мадридській команді.

Нинішня угода Начо Фернандеса з Реалом закінчується влітку 2023 року.

У поточному сезоні іспанський захисник провів 11 неповних матчів, провівши на полі 414 хвилин.