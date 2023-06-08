Англія

Керманич Вест Гема прокоментував перемогу в Лізі конференцій.

Напередодні лондонський Вест Гем здобув перемогу в фіналі Ліги конференцій УЄФА над італійською Фіорентиною.

Фіорентина — Вест Гем 1:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри головний тренер "залізних" Девід Моєс прокоментував успіх власної команди.

"Це фантастично. У мене триває вже довга кар’єра у футболі, але подібні моменти трапляються нечасто. Але, на щастя, сьогодні ми здобули результат, до якого прагнули.

Мій тато був на цій грі. Я щойно сфотографувався з ним на полі, і це було дійсно захоплююче. Він все ще в порядку й хотів прийти на нашу гру. Це чудовий момент, коли ваша родина так само залучена до гри.

Для мого тата ця перемога означає так само багато, як і для мене. У мене сім'я, яка від самого дитинства підтримувала мене у футболі. У цьому виді спорту не завжди бувають хороші моменти, але сьогодні в нас саме такий.

Вест Гем — це блискучий клуб у східній частині Лондона, який багато працює на користь громаді. Це великий сімейний клуб, і я думаю, що він стає кращим і міцнішим.

У нас є величезний стадіон, який ми заповнювали впродовж усього сезону, а сьогоднішній вечір є ще одним кроком на шляху до подальшого прогресу.

Я думаю, що це був би гарний момент, щоб окремо згадати сім’ю Голд, яка, на жаль, не може бути присутня тут. Ми втратили Девіда і, на жаль, також втратили Жаклін, тому я вважаю, що дуже важливо пам’ятати Девіда Голда, тому що для нього ця перемога була б дуже особливою", — заявив шотландський фахівець.

Нагадаємо, що головний трофей Ліги конференцій став для Вест Гема першим здобутим кубком за 43 роки.