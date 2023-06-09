Англія

Президент лондонців — про поточну ситуацію в команді.

Президент Тоттенгема Деніел Леві не погодився з тим, що в клубі не підтримували тренерів та пояснив в чому проблема команди.

"Твердження про те, що Тоттенгем не підтримував певних тренерів, є неправильним. Зараз ми платимо ціну за те, що деякі з придбань не виправдали наших сподівань.

Ми хотіли, щоб Анже Постекоглу грав в атакувальний футбол і довіряв академії", — наводить слова Леві Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Деніел Леві заявив про сподівання, що біля стадіону Тоттенгема стоятиме статуя Гаррі Кейна.