Англія

Функціонер вірить, що Гаррі стане легендою клубу.

Президент Тоттенхема Деніел Леві висловився щодо майбутнього лідера та капітана клубу Гаррі Кейна.

"Кейн точно може виграти трофей у складі Тоттенгема. Але бути легендою також важливо. Той факт, що він найкращий бомбардир Тоттенгема, означає, що Гаррі творить історію.

Я сподіваюся, що одного разу біля нашого стадіону стоятиме статуя Гаррі Кейна", – сказав Деніел Леві.

Нагадаємо, що контракт Кейна з Тоттенгемом спливає влітку 2024 року.

У поточному сезоні Кейн провів 41 матч за лондонську команду: на його рахунку 25 голів та 4 асисти.

Раніше повідомлялось, що Кейн — головна мета Баварії на літо.