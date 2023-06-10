Сторони оформляють останні деталі.
Вільям Саліба, getty images
10 червня 2023, 14:59
Арсенал збирається активно попрацювати на трансферному ринку цього літа, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн, лондонський клуб підписав нову угоду з захисником Вільямом Саліба.
Стверджується, що сторони погодили чотирирічний контракт. Наразі відбувається процес оформлення документів.
В цьому сезоні француз провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал відпустить Джаку після підписання нового півзахисника.