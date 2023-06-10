Англія

Сторони оформляють останні деталі.

Арсенал збирається активно попрацювати на трансферному ринку цього літа, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн, лондонський клуб підписав нову угоду з захисником Вільямом Саліба.

Стверджується, що сторони погодили чотирирічний контракт. Наразі відбувається процес оформлення документів.

В цьому сезоні француз провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал відпустить Джаку після підписання нового півзахисника.