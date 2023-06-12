Англія

На англійця претендує інший клуб АПЛ.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо може змінити клубну прописку цього літа, повідомляє Sky Sports, посилаючись на Daily Express.

За інформацією джерела, 23-річний англієць привертає увагу Тоттенгема, але невідомо, чи готові "шпори" заплатити потрібну суму, а саме 60 мільйонів фунтів. Не виключено, що лондонський клуб спробує орендувати Джейдона.

Зазначимо, що за 49 ігор в АПЛ у Санчо 8 голів та 5 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд може орендувати Санчо.