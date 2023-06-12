Легендарний Стіві Джі цікавий клубу з екзотичного чемпіонату.
СТІВЕН ДЖЕРРАРД, ASTON VILLA FC
12 червня 2023, 14:21
Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард може стати головним тренером клубу із Саудівської Аравії. За інформацією Reuters, 43-річний фахівець отримав пропозицію від Аль-Іттіфака
Безробітний англієць вважає саму ідею привабливою, але попросив час на те, щоб вивчити цей варіант продовження кар'єри. Джеррард також розглядається на посаду коуча Лідса..
Відзначимо, що Аль-Іттіфак завершив чемпіонат на 7-му місці. Останнім місцем роботи Стіві Джі була Астон Вілла.