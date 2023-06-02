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У заявці команди Ганса-Дітера Фліка 26 футболістів.

Німецький футбольний сюоз на своєму офіційному сайті оголосив список викликаних футболістів до збірної Німеччини на найближчі матчі у червні.

До заявки команди Ганса-Дітера Фліка потрапили 26 футболістів. Зазначається повернення до національної команди одразу вісьмох гравців, які з різних причин були відсутні на минулому зборі.

Це Робін Госенс (Інтер), Беньямін Генріхс, Лукас Клостерманн (обидва — Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал), Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах) та Лерой Сане (Баварія).

Також зазначається, що після матчу з Україною захисник Кевін Шаде вирушить у розташування збірної U-21, яка готуватиметься до матчів чемпіонату Європи.

Стартовим матчем для Німеччини на червневому зборі буде товариська та благодійна гра проти збірної України. Гра пройде 12 червня, о 19:00 за київським часом. Це буде 1000 міжнародний матч в історії збірної Німеччини.

Потім команда Фліка проведе ще два спаринги проти Польщі (16 червня) та Колумбії (20 червня).