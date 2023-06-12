Англія

Аргентинський тренер задоволений вінгером.

Челсі отримав нового головного тренера в обличчі Маурісіо Почеттіно, який почав оцінювати склад, з яким йому доведеться працювати.

Як повідомляє видання The Telegraph, вчинок Михайла Мудрика вразив аргентинського тренера.

Український вінгер хоче відправитись на молодіжний чемпіонат Європи, щоб повернути свою найкращу форму.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — досі ключовий гравець проєкту Челсі, на якого дуже розраховують в майбутньому.