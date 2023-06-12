Аргентинський тренер задоволений вінгером.
Маурісіо Почеттіно, getty images
12 червня 2023, 23:21
Челсі отримав нового головного тренера в обличчі Маурісіо Почеттіно, який почав оцінювати склад, з яким йому доведеться працювати.
Як повідомляє видання The Telegraph, вчинок Михайла Мудрика вразив аргентинського тренера.
Український вінгер хоче відправитись на молодіжний чемпіонат Європи, щоб повернути свою найкращу форму.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — досі ключовий гравець проєкту Челсі, на якого дуже розраховують в майбутньому.