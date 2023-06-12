Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер — про майбутній товариський поєдинок проти збірної Німеччини.

У товариському поєдинку у Бремені національна збірна України зустрінеться з Німеччиною. Ця гра стане ювілейною 1000-ю в історії німецької футбольної команди, а для Сергія Реброва – дебютною на посаді головного тренера "синьо-жовтих".

Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Класний стадіон, гарне поле. Будемо виходити грати. Що очікую від себе? Ніяких очікувань.

Завжди класно грати проти сильних. Ніяких очікувань, але перемогти завжди хочемо. Ми пам'ятаємо, що ми збірна — національна команда, перша команда країни. Завжди повинні грати тільки на перемогу", — сказав Мудрик у коментарі для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Німеччина — Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція цього протистояння.

VBET вважає фаворитом збірну Німеччини, коефіцієнт на перемогу німців складає 1.35, тоді як тріумф українців – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.