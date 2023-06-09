Україна

Думка лідера молодіжної збірної України.

Півзахисник збірної України U-21 Артем Бондаренко висловився щодо залучення Михайла Мудрика, Георгія Судакова, Анатолія Трубіна до матчів на молодіжному Євро-2023.

"Сезон справді був важким, у нас було кілька днів відпочити, а зараз збір. Ми розуміємо, яке перед нами стоїть завдання та яку країну ми представляємо. Яке завдання? Називати не буду, але воно є.

Мудрик та інші гравці національної збірної? Нам не вистачатиме цих хлопців. Особливо тих, хто пройшов з нами відбір – Жора, Толя, Михайло. Додадуть їх до складу — будемо щасливі, ні — так і буде", — сказав Бондаренко в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Ротань оголосив список гравців U-21, які викликані на збір молодіжної збірної України перед Євро-2023.