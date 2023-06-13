Англія

Вінгер може змінити команду цього літа.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки поля майбутнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Daily Star, лондонський клуб цікавиться вінгером Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо.

Стверджується, що Тоттенгем готовий заплатити за футболіста не більше 50 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що за 49 ігор на клубному рівні в цьому сезоні у Джейдона Санчо вісім голів та п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий розглянути пропозиції по Джейдону Санчо.