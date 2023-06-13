Англія

Марокканець може стати одноклубником Кріштіану Роналду.

Ан-Наср має намір підписати Хакіма Зієша, повідомляє журналіст Нізар Кінселла.

За його інформацією, саудівський клуб хоче підписати плеймейкера для Кріштіану Роналду. Цього літа Ан-Наср має намір оформити ще кілька топ-трансферів.

Крім того, інтерес до Зієша виявляють інші клуби із Саудівської Аравії.

У сезоні-2022/23 Зієш провів 18 матчів за Челсі в англійській Прем'єр-лізі: на його рахунку три гольові передачі.

Нагадаємо, що контракт Зієша з Челсі розрахований до літа 2025 року.