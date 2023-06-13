Іншим претендентом був британський бізнесмен Джим Реткліфф.
Джассім бін Хамад Аль Тані, twitter.com
13 червня 2023, 19:55
Катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані виграв боротьбу за право придбання акцій Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Al Watan.
За інформацією джерела, у боротьбі за покупку клубу з Манчестера катарець випередив британського бізнесмена Джима Реткліффа та його компанію Ineos.
Найближчим часом очікується офіційне підтвердження від родини Глейзерів, яка володіє клубом.
Сума угоди оцінюється в 5,2 мільярдів фунтів стерлінгів. Також 800 мільйонів фунтів будуть одразу ж інвестовані в команду.
За підсумками сезону Манчестер Юнайтед посів третє місце у турнірній таблиці АПЛ, що дає "червоним дияволам" путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.