Англія

Іншим претендентом був британський бізнесмен Джим Реткліфф.

Катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані виграв боротьбу за право придбання акцій Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Al Watan.

За інформацією джерела, у боротьбі за покупку клубу з Манчестера катарець випередив британського бізнесмена Джима Реткліффа та його компанію Ineos.

Найближчим часом очікується офіційне підтвердження від родини Глейзерів, яка володіє клубом.

Сума угоди оцінюється в 5,2 мільярдів фунтів стерлінгів. Також 800 мільйонів фунтів будуть одразу ж інвестовані в команду.

За підсумками сезону Манчестер Юнайтед посів третє місце у турнірній таблиці АПЛ, що дає "червоним дияволам" путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.