Катарський шейх Джассім бін Хамад Аль Тані виграв боротьбу за право придбання акцій Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Al Watan.

За інформацією джерела, у боротьбі за покупку клубу з Манчестера катарець випередив британського бізнесмена Джима Реткліффа та його компанію Ineos.

Найближчим часом очікується офіційне підтвердження від родини Глейзерів, яка володіє клубом.

Сума угоди оцінюється в 5,2 мільярдів фунтів стерлінгів. Також 800 мільйонів фунтів будуть одразу ж інвестовані в команду.

За підсумками сезону Манчестер Юнайтед посів третє місце у турнірній таблиці АПЛ, що дає "червоним дияволам" путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.