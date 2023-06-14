Україна

Луганська команда визначилась із кандидатом на заміну голландцю.

Зоря вже знайшла потенційну заміну для головного тренера Патріка ван Леувена, котрий може очолити донецький Шахтар. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик на каналі Football Hub.

За інформацією джерела, керівництво луганського клубу розглядає можливість призначення Олександра Бабича.

Останнім місцем роботи Бабича був Кривбас, який він вивів до УПЛ. Він залишив його у червні минулого року.

До цього 44-річний фахівець очолював Чорноморець, Жумчужину та Маріуполь. Наразі він працює тренером-консультантом у болгарському клубі Фратрія.

Нагадаємо, за підсумками сезону Зоря фінішувала на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ і наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги Європи.