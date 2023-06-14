Для Бекера це перша нагорода найкращому гравцю "червоних" за підсумками сезону.
Аліссон Бекер, ФК Ліверпуль
14 червня 2023, 12:59
Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер визнаний найкращим гравцем команди Юргена Клоппа за підсумками минулого сезону за версією вболівальників. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За підсумками голосування 30-річний бразилець випередив нападника Мохамеда Салаха та захисника Трента Александера-Арнольда.
Для Бекера це перша нагорода найкращому гравцю "червоних" за підсумками сезону. Аліссон виступає за Ліверпуль із 2018 року.
Цього сезону Аліссон провів 47 матчів, з яких 17 на нуль при 59 пропущених м'ячах.