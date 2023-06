Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер визнаний найкращим гравцем команди Юргена Клоппа за підсумками минулого сезону за версією вболівальників. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування 30-річний бразилець випередив нападника Мохамеда Салаха та захисника Трента Александера-Арнольда.

Alisson, Alisson, Alisson!✊



Here are just a few key highlights from our @StanChart Player of the Season throughout the 2022/23 campaign 🧤#ad pic.twitter.com/XRAruxQPmQ