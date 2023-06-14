Англія

Для Бекера це перша нагорода найкращому гравцю "червоних" за підсумками сезону.

Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер визнаний найкращим гравцем команди Юргена Клоппа за підсумками минулого сезону за версією вболівальників. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування 30-річний бразилець випередив нападника Мохамеда Салаха та захисника Трента Александера-Арнольда.

Alisson, Alisson, Alisson!✊



Here are just a few key highlights from our @StanChart Player of the Season throughout the 2022/23 campaign 🧤#ad pic.twitter.com/XRAruxQPmQ — Liverpool FC (@LFC) June 13, 2023

Для Бекера це перша нагорода найкращому гравцю "червоних" за підсумками сезону. Аліссон виступає за Ліверпуль із 2018 року.

Цього сезону Аліссон провів 47 матчів, з яких 17 на нуль при 59 пропущених м'ячах.