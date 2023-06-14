Іспанія

19-річний футболіст виступатиме за мадридську команду.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті підтвердив трансфер 19-річного півзахисника Джуда Беллінгема із дортмундської Боруссії.

Контракт з англійцем буде підписано на шість років. 15 червня відбудеться презентація Беллінгема як гравця "бланкос".

За свого футболіста німецька команда отримає 103 мільйони євро, а ще 31 млн призначено у вигляді різних бонусів.

У сезоні-2022/23 Беллінгем провів 42 матча за Боруссію: на його рахунку 14 голів та 7 асистів.