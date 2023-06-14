Англія

"Аристократи" не проти підписати сербського форварда.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович може продовжити свою кар'єру в АПЛ. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Челсі цікавиться сербським нападником. Ювентус не проти продати гравця, якщо покупець запропонує 80 млн євро. За таку ж ціну Юве придбали нападника у Фіорентини взимку 2022 року.

Цього сезону Влахович провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що інтерес до Влаховича також виявляють Баварія та Манчестер Юнайтед.