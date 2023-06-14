Іспанія

Іспанець бажає залишитись в Європі.

Захисник Барселони Хорді Альба розповів, як проходять пошуки нової команди в статусі вільного агента.

"Я відкритий до всіх пропозицій, ладен залишитися і в Європі. Куди б я не пішов, все буде гаразд, але зміни – це завжди непросто. Я хочу все ретельно зважити", — сказав Альба.

Цього сезону Альба провів 30 поєдинків за Барселону, в яких забив два м'ячі та віддав шість асистів.

У послугах 34-річного іспанця зацікавлені два клуби із Саудівської Аравії та Інтер Маямі, з яким футболіст веде активні переговори. Очікується, що Альба ухвалить рішення про своє майбутнє в найближчі кілька тижнів.