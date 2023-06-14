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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та петровський Інгулець.

Черкаський ЛНЗ та петровський Інгулець розіграють поміж собою останню перепустку до наступного сезону УПЛ на полі Черкаси-Арени на тлі нічиєї в першому матчі (1:1).

Олександр Ковпак вирішив використати з перших хвилин Лопирьонка до центру захисту, тоді як Солдат зіграє праворуч від нього, а Хамелюк долучиться до центрального трикутника.

Владислав Лупашко залучив до стартового складу Максима Марусича на вістря атаки.

ЛНЗ: Самойленко — Солдат, Лопирьонок, Муравський, Норенков — Бойко, Хамелюк, Копил — Тищенко, Галенко, Савін.

Запасні: Дубовий, Шеліхов, Долінський, Євдокимов, Насонов, Нехтій, Нич, Полюлях, Синьогуб, Тарасенко, Шестаков.



Інгулець: Паламарчук — Клименко, Кучеренко, Ковальов, Смоляков — Кухарук, Коробенко — Козиренко, Запорожець, Козак — Марусич.

Запасні: Білик, Осипенко, Павлов, Ченбай, Мельничук, Резепов, Кравчук, Сітало, Одарюк, Сидоренко.



Гра ЛНЗ — Інгулець почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.