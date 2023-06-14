Україна

До вашої уваги пряма трансляція перехідного матчу плей-оф за місце в УПЛ.

У рамках перехідного матчу плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон черкаський ЛНЗ зіграє проти Інгульця.

Гра пройде на стадіоні Черкаси-Арена у Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначено Максима Козиряцького, а його помічниками будуть Володимир Жарий та Ярослав Трехліб. За системою відеоповторів слідкуватиме Денис Шурман, а його асистентом призначено Володимира Висоцького.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, перший матч між командами завершився з рахунком 1:1.