До вашої уваги пряма трансляція перехідного матчу плей-оф за місце в УПЛ.
Інгулець - ЛНЗ, ФК
14 червня 2023, 14:38
У рамках перехідного матчу плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон черкаський ЛНЗ зіграє проти Інгульця.
Гра пройде на стадіоні Черкаси-Арена у Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу призначено Максима Козиряцького, а його помічниками будуть Володимир Жарий та Ярослав Трехліб. За системою відеоповторів слідкуватиме Денис Шурман, а його асистентом призначено Володимира Висоцького.
Онлайн-трансляція:
Нагадаємо, перший матч між командами завершився з рахунком 1:1.