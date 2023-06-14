Англія

Реакція нападника "червоних дияволів" на досягнення сусідів.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд привітав Манчестер Сіті із завоюванням требла. Зокрема, він висловився щодо програшного фіналу Кубка Англії.

"Це неприємно. Але такий футбол. Найкраща команда, яка стабільно показувала найкращий футбол, і виграє більше за трофеї.

Вони взяли три трофеї, молодці. Ми просто рушимо далі. Від Ман Сіті залежить, чи зможуть їх зберегти. Від нас залежить, чи зможемо ми їх наздогнати.

Вітаю їх. Це футбол. Нічого нового. Просто подивіться на Барселону та Реал кілька років тому – вони були стабільно найкращими командами, тому вони й брали трофеї", — вважає Рашфорд.

Раніше повідомлялось, що Рашфорда визнано найкращим гравцем Манчестер Юнайтед у сезоні-2022/23.