Італійський хавбек поділився своїми очікуваннями перед фіналом чотирьох Ліг націй.
Давіде Фраттезі, Getty Images
14 червня 2023, 14:55
Півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі прокоментував майбутній матч півфіналу Ліги націй проти Іспанії, а також зізнався, хто є його кумиром.
"Ми повинні бути зосередженими, компактними та здатними вибігти в контратаку. Нам також доведеться витримувати тиск, але ми сильна команда, і ми маємо це довести.
Іспанія завжди мала першокласний півзахист, але ми також гарні в цьому плані. Можливо, це найсильніша лінія, яку ми маємо.
Барела був моїм кумиром, і я дивився багато відео з ним. Зараз я спостерігаю за ним зблизька і намагаюся вкрасти у нього ще кілька секретів", — наводить слова Фраттезі прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Італія зіграє проти Іспанії. Гра пройде завтра, 15 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.