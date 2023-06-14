Ліга націй

Італійський хавбек поділився своїми очікуваннями перед фіналом чотирьох Ліг націй.

Півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі прокоментував майбутній матч півфіналу Ліги націй проти Іспанії, а також зізнався, хто є його кумиром.

"Ми повинні бути зосередженими, компактними та здатними вибігти в контратаку. Нам також доведеться витримувати тиск, але ми сильна команда, і ми маємо це довести.

Іспанія завжди мала першокласний півзахист, але ми також гарні в цьому плані. Можливо, це найсильніша лінія, яку ми маємо.

Барела був моїм кумиром, і я дивився багато відео з ним. Зараз я спостерігаю за ним зблизька і намагаюся вкрасти у нього ще кілька секретів", — наводить слова Фраттезі прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Італія зіграє проти Іспанії. Гра пройде завтра, 15 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.