Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд був визнаний найкращим футболістом "червоних дияволів" за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний англієць отримав приз сера Метта Басбі. Він виграв голосування серед уболівальників, а також був визнаний найкращим партнерами по команді.

❤️ Rashford is red.@MarcusRashford is the first #MUAcademy graduate to win our Player of the Year award since 1998 👏#MUFC