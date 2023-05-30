Форвард отримав визнання як уболівальників, так і від партнерів по команді.
Маркус Рашфорд, ФК Манчестер Юнйатед
30 травня 2023, 08:45
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд був визнаний найкращим футболістом "червоних дияволів" за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба клубу.
25-річний англієць отримав приз сера Метта Басбі. Він виграв голосування серед уболівальників, а також був визнаний найкращим партнерами по команді.
Цього сезону Рашфорд провів 55 матчів, у яких забив 30 голів та віддав 11 результативних передач.
Раніше головний тренер МЮ Ерік тен Гаг заявив, що без інвестицій, "червоні дияволи" не матимуть шансів на трофеї.