Англія

37-річний англієць був підписаний командою Роберто Де Дзербі як вільний агент.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Джеймсом Мілнером.

Угода з 37-річним англійцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

"Я дуже радий вітати Джеймса в Брайтоні. Він чудовий додаток для нашої команди, і я впевнений, що він допоможе нам піднятися на ще більш високий рівень", — сказав головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі.

До цього Мілнер провів вісім сезонів у складі Ліверпуля, який він залишив на правах вільного агента.

Нинішнього сезону Мілнер відіграв 43 матчі, в яких відзначився двома результативними передачами.