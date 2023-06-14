37-річний англієць був підписаний командою Роберто Де Дзербі як вільний агент.
Джеймс Мілнер, ФК Брайтон
14 червня 2023, 17:15
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Джеймсом Мілнером.
Угода з 37-річним англійцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.
"Я дуже радий вітати Джеймса в Брайтоні. Він чудовий додаток для нашої команди, і я впевнений, що він допоможе нам піднятися на ще більш високий рівень", — сказав головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі.
До цього Мілнер провів вісім сезонів у складі Ліверпуля, який він залишив на правах вільного агента.
Нинішнього сезону Мілнер відіграв 43 матчі, в яких відзначився двома результативними передачами.