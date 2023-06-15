Англія

Капітан збірної України прокоментував ставлення до країни-агресора та її очільника.

Захисник лондонського Арсенала та капітан збірної України Олександр Зінченко напередодні завітав до британського журналіста Пірса Моргана, із яким поспілкувався, зокрема, на тему війни та свого ставлення до керівництва та мешканців країни-агресора.

"Навіть не хочу називати його на ім’я або говорити до нього. Він — неймовірно жахлива людина. Тільки-но вчора я дивився його виступ, бо постійно спостерігаю за всіма подіями довкола цієї війни, як він виступав перед кимось у себе в країні. Я навіть не знаю, ким були ці люди. І він каже: "Дамба на Каховській ГЕС, яку росіяни зруйнували тиждень тому, була зруйнована українцями".

Тобто, сотні людей утратили власні домівки, хтось із них при цьому не вижив, там ще був зоопарк, більше 300 тварин загинуло, усі паралельно говорять про український контрнаступ, а він каже, що це зробила Україна тому, що вона планувала контратаку, а ця дамба сповільнювала його.

А тепер спробуйте перетравити це. Ви — українська армія, ви хочете контратакувати й ви підриваєте дамбу, що унеможливлює ваше просування. Нісенітниця? А він це говорить. А ви це дивитись, а потім думаєте: "А може треба передивитись, може я щось не так зрозумів". Він бреше сам собі. Я розумію, що це — пропаганда в природному вигляді.

Я знаю це, бо частина мого життя відбувалась у цій країні. Але я, напевно, жодного разу не дивився там новинних програм чи чогось схожого. Якщо я й мав якесь оточення, коли грав там, наразі воно просто зникло. Я тепер не розумію цих людей.

У мене досі є друзі з росії, але їх дуже небагато. Дуже. Я знаю, що в мене був цей життєвий досвід, і декому в Україні це дійсно не подобається, як і мені, станом на сьогодні. Але я зараз розумію одну річ — я знову хочу подякувати клубу Уфа за те, що вони для мене зробили свого часу, але на цьому все", — заявив український футболіст.

Нагадаємо, що раніше Зінченко потрапив до команди сезону АПЛ за версією одного з відомих статистичних порталів.