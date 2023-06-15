Англія

Капітан збірної України висловив думку щодо долі спортсменів, які представляють країни-агресори.

Захисник лондонського Арсенала та капітан збірної України Олександр Зінченко напередодні завітав до британського журналіста Пірса Моргана, із яким поспілкувався, зокрема, на тему свого ставлення до участі росіян та білорусів у світовому спортивному житті.

"Жодного шансу, що я потисну руку російському спортсмену після початку повномасштабної війни. Це тому, що я ніколи не зрозумію їхньої реакції на цю війну. Тут навіть немає, за що зачепитись, якщо хочеш пояснити, чому вони так мовчать.

Ви можете сказати, що вони ж нічого не можуть заподіяти нам, якщо просто мовчать. Але ні, вони заподіюють. Як? Вони мовчать. У них є потужні ресурси підтримки за плечима, мільйони людей у соціальних мережах. Так це й працює. Зараз є багато засобів, як ти можеш говорити до інших людей. У тебе 10 млн читачів у Інстаграм, зроби одну публікацію з написом: "Зупиніть це!". Що це коштує?

Хтось із цих 10 млн, звісно, що не всі, побачать таку реакцію й, можливо, замисляться, а ще краще — розповсюдять у своїх колах. Це так працює, а мовчання ніяк не працює. Тільки шкодить. Позакривали роти та сидите собі? Добре, звиняйте, до побачення. Ніколи не називайте нас "братами", чи ще якось, як ви це робили цього. Ніколи.

На Вімблдоні дозволили російським та білоруським тенісистам брати участь у змаганнях. Це взагалі як? Я не погоджуюсь із цим рішенням, бо, як і інші українці, не хочу бачити їх на будь-якому рівні спорту.

Дивіться, я — не політик, я можу не розуміти всієї картини й, напевно, ніколи не буду розуміти всього, бо це просто не моя царина. Але це — також не політика, це — війна. Вони нам кажуть: "Не пхайте політику в спорт". Друзі, це — не політика, а війна. Ви взагалі нічого не робите зі свого боку, аби ці люди відчували себе винними. Я це кажу не з точки зору українця, а з точки зору справедливості.