Англія

Бразилець розповів про свою мрію.

Нападник Тоттенгема Рішарлісон підбив підсумки минулого сезону в лондонському клубі. Також бразилець зізнався, що мріє пограти за Реал.

"Звичайно, кожен гравець хоче носити футболку мадридського Реала, це найбільший клуб у світі. Але в мене є клуб, контракт, я маю показати, чому вони купили мене за таку високу ціну.

Минулий сезон пішов під укіс, у тому числі через травми, які я отримав у Тоттенгемі. Але одягти футболку мадридського Реала – мрія будь-якого гравця. Але я все одно маю показувати свою гру у футболці Тоттенхема", – сказав нападник.

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