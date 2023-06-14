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Football.ua розбирається, хто з футболістів не виправдав очікування після переходу до нової команди минулого літа.

Сезон-2022/23 практично завершено. ТОП-чемпіонати свої поєдинки вже відіграли, залишилася лише інтрига на євроарені – хто виграє Лігу чемпіонів. У будь-якому випадку, вже можна підбивати підсумки літнього трансферного вікна минулого року.

Мабуть, найактивнішим гравцем на трансферному ринку був Челсі, проте результат не виправдав себе. Тоттенгем вклався у підписання Рішарлісона, але бразилець провів жахливий сезон. Поль Погба повернувся до Ювентуса, але крім травм особливо нічим не запам'ятався. На жаль, не найкращий сезон і у Романа Яремчука...

Football.ua виділив десятку провальних трансферів літа 2022 року.

*Суми трансферів вказані в євро за версією Transfermarkt.

Калвін Філліпс з Лідса в Манчестер Сіті

Англійський півзахисник чудово провів чемпіонат Європи-2020 (який був зіграний у 2021 році через коронавірус), був лідером Лідса і заробив на можливість пограти в топ-клубі. У Манчестер Сіті Філліпс мав замінити Фернандіньо, який вирушив догравати до Бразилії.

Однак перший сезон Калвіна на Етіхаді не вдався. У 27-річного футболіста була низка травм, а потім додалася ще й зайва вага. Подейкують, що Сіті хоче продати футболіста у літнє трансферне вікно, проте Філліпс хоче довести, що він вартий того, щоб виступати за “містян”. Як воно буде – час покаже, але зараз це провальний перехід.

Сума трансферу: 49 млн

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 21/0/0

Марк Кукурелья з Брайтона в Челсі

24-річний футболіст чудово почав грати з перших матчів за Челсі. Було відчуття, що він ще більше додасть. Лівий фланг буквально "освіжився", проте іспанця вистачило лише на кілька ігор. Не більше. Далі він, як і майже кожен футболіст Челсі, провалив сезон.

Кукурелья настільки невпевнено виступав, що навіть Грем Поттер, здавалося, не знав, як використовувати свого підопічного, з яким він працював у Брайтоні. Марк сам на себе не був схожим. Можна сказати, що своїми виступами Кукурелья змусив уболівальників Челсі сумувати за Маркосом Алонсо, який у захисті був не найнадійнішим виконавцем, але в атаці був дуже корисним.

А якщо ще згадати не забитий гол у матчі проти Реала із забійної позиції...

Сума трансферу: 65,3 млн

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 33/0/2

Поль Погба з Манчестер Юнайтед (вільний агент) у Ювентус

Француз повернувся до своєї колишньої команди і за іронією долі знову з Манчестер Юнайтед, і знову вільним агентом. Але у туринській команді, швидше за все, пошкодували, що зважилися на повернення Поля.

30-річний футболіст нічого не показав, хоч і можливості, як такої, він не мав. Практично весь сезон Погба був травмований і навіть пропустив чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Враховуючи фінансові складності Ювентуса через не потрапляння до Ліги чемпіонів, зняття очок та інші проблеми, не факт, що Погба затримається у Турині наступного сезону. У будь-якому випадку перший сезон після повернення ніяк не можна записати зі знаком "плюс" для француза.

Сума трансферу: безкоштовно

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 10/0/1

Садіо Мане з Ліверпуля до Баварії

Баварію залишив Роберт Левандовські, який перебрався до Барселони. Мюнхенський клуб не придбав центрального нападника, але придбав Садіо Мане з Ліверпуля. Сенегалець мав замінити поляка з погляду результативності. Не впорався. Але це ще половина лиха...

18 результативних дій у 38 іграх — начебто і непогано, але від Мане були інші очікування. Сенегалець не тільки не виправдав їх, а й примудрився побитися з одноклубником Лероєм Сане. Садіо серйозно ризикував, що з ним навіть могли розірвати контракт.

Безумовно, у Баварії багато проблем розкрилося протягом сезону, а Мане — одна з них. Ймовірно, сенегальця намагатимуться продати вже цього літа.

Сума трансферу: 32 млн

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 38/12/6

Антоні з Аякса в Манчестер Юнайтед

"Червоні дияволи" довго вели переговори щодо Антоні, Аякс упирався і не хотів продавати, проте Манчестер Юнайтед і сам бразилець виявилися наполегливими, внаслідок чого трансфер здійснився.

Відразу шанувальники та експерти були здивовані — 95 мільйонів євро? Сума з урахуванням бонусів може зрости до 100 млн. Як має виступати Антоні, щоби відповідати своєму ціннику?

Насправді вийшло, що надій бразилець не виправдав. Принаймні у своєму першому сезоні на Олд Траффорд. Вісім голів та три асисти за 44 гри — не те, що від нього чекали за таку вартість.

Сума трансферу: 95 млн

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 44/8/3

Каліду Кулібалі з Наполі в Челсі

Лідер Наполі, надійний захисник, який, можливо, пересидів у неаполітанській команді та заслужив на те, щоб пограти у лізі сильніше – в АПЛ. Від Каліду, незважаючи на його вік (31 рік), чекали багато чого. Як мінімум – він зможе замінити Антоніо Рюдігера, який залишив Челсі вільним агентом. Проте сенегалець не вразив.

Подейкують, що Челсі хоче продати Кулібалі цього літа і готові зазнати відповідних фінансових втрат. Начебто інтерес до нього виявляє Ювентус. У свою чергу, Каліду хоче залишитись на Стемфорд Брідж і довести, що не потрібно судити його за першим сезоном.

У будь-якому разі, Кулібалі на даному етапі не посилив Челсі, хоч і загалом претензій немає лише до 38-річного Тіаго Сілві, якщо говорити за оборону.

Сума трансферу: 38 млн

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 32/2/1

Рішарлісон з Евертона в Тоттенгем

За версією Transfermarkt, Рішарлісон — не рекордне підписання Тоттенгема в історії клубу, за версією інсайдерів, як Фабриціо Романо, саме на бразильця "шпори" розщедрилися більше, ніж будь-коли. У будь-якому разі за колишнього футболіста Евертона було сплачено багато, але перехід виявився провальним. Бразилець навіть встановив "сухі" рекорди Прем'єр-ліги, так він погано грав.

"Цей сезон, вибачте за такий вислів, — просто лайно, тому що я не граю", — сказав Рішарлісон. Він справді правий, сезон видався не найкращим, але на той момент Антоніо Конте мав цілком об'єктивні причини не ставити бразильця у стартовий склад.

Один гол у Прем'єр-лізі – це несерйозно для футболіста рівня Тоттенгема та навіть Евертона.

Сума трансферу: 58 млн

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 35/3/4

Веслі Фофана з Лестера в Челсі

Ще один футболіст Челсі… і це не дивно. Лондонська команда дуже багато витратила на трансферному ринку. Особливо вклалися у захисників. Однак, як Кукурелья та Кулібалі, француз не вразив.

Фофана ще молодий і здатний проявити себе на Стемфорд Брідж під керівництвом Маурісіо Почеттіно, але часто змушував попітніти дідуся Тіаго Сілву більше, ніж звичайно. Плюс Веслі переслідували травми, внаслідок чого він провів не так багато ігор на полі – лише 22 у всіх турнірах.

І цінник у розмірі 80,4 мільйона євро змушує від Фофана вимагати більшого. Значно більше, ніж він показав у сезоні-2022/23 за Челсі.

Сума трансферу: 80,4

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 22/2/0

Роман Яремчук з Бенфіки в Брюгге

На жаль, у цьому списку опинився наш співвітчизник. Відхід Яремчука з Бенфіки та повернення до Бельгії виявився несподіваним для всіх, але практично не було сумнівів, що Роман заграє у чемпіонаті, в якому до цього успішно виступав. Але не склалося.

З чуток, українець рідко виходив на поле з тієї причини, що має конфлікт зі спортивним директором Брюгге, який має вплив на кадрові рішення тренерського штабу. Правда це чи ні? Достеменно невідомо.

У будь-якому разі Яремчук не зумів себе проявити. Якщо він залишиться у Брюгге, то триматимемо кулаки, щоб українець заграв у своїй поточній команді.

Сума трансферу: 17 млн

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 27/2/3

Шарль Де Кетеларе з Брюгге в Мілан

Мілан, який не звик витрачатися на трансферному ринку, вирішив вкласти 35,5 мільйонів євро у бельгійського таланта, який у сезоні-2021/22 провів 49 матчів за Брюгге у всіх турнірах, забив 18 голів та зробив 10 результативних передач.

Ставка не спрацювала. Принаймні на даний момент, а значить, перехід можна занести до списку невдалих.

Бельгієць провів 40 матчів у всіх турнірах, зігравши на полі 1480 хвилин. В середньому, це 37 хвилин у кожній грі. Не те, що чекали від Сан-Сіро, вкладаючи 35 мільйонів євро.

Вже є інформація, що бельгійця наступного сезону може орендувати Монца. Такий перехід міг би піти на користь Шарлю.

Сума трансферу: 35,5 млн.

Ігри у всіх турнірах/голи/асисти: 40/0/1.