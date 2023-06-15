Наразі команду очолив Сергій Лавриненко.
В'ЯЧЕСЛАВ ШЕВЧУК, ФОТО ДИНАМО КИЇВ ВІД ШУРИКА
15 червня 2023, 14:44
Президент Вереса Іван Надєїн заявив, що пропонував віцепрезиденту клуба В’ячеславу Шевчуку претендувати на посаду головного тренера.
"В’ячеслав Анатолійович Шевчук до останнього підтримував позицію, що головний тренер має допрацювати. Я йому пропонував стати одним з кандидатів на посаду головного тренера. Він двічі відмовився від цієї пропозиції", — сказав Надєїн.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що рівненський Верес очолив екснаставник Інгульця Сергій Лавриненко.