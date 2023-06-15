Україна

Наразі команду очолив Сергій Лавриненко.

Президент Вереса Іван Надєїн заявив, що пропонував віцепрезиденту клуба В’ячеславу Шевчуку претендувати на посаду головного тренера.

"В’ячеслав Анатолійович Шевчук до останнього підтримував позицію, що головний тренер має допрацювати. Я йому пропонував стати одним з кандидатів на посаду головного тренера. Він двічі відмовився від цієї пропозиції", — сказав Надєїн.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що рівненський Верес очолив екснаставник Інгульця Сергій Лавриненко.