Іспанія

23-річний іспанець повертається до Реалу після кількох сезонів у Мілані.

Сьогодні, 15 червня, мадридський Реал презентував свого зіркового новачка Джуда Беллінгема, але була ще одна презентація — "вершкові" представили хавбека Браїма Діаса.

"Я хочу, щоб моя повсякденна робота ґрунтувалася на вимогах кращого клубу в історії. Я розумію, що означає ця футболка, що означає ця емблема і що означає представляти Реал Мадрид. Як я і сказав у перший день: Реал і тільки Реал. Вперед Реал! Hala Madrid!", — наводить слова Діаса прес-служба "вершкових".

Нагадаємо, з літа 2020 Діас виступав за Мілан на правах оренди. На його рахунку 124 матчі у складі "россонері", в яких він забив 18 голів та віддав 15 асистів.

Зазначимо, новий контракт Діаса з мадридським клубом розрахований до літа 2027 року.

Раніше своє перше інтерв'ю у якості гравця Реала дав Беллінгем.