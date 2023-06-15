Україна: Перша ліга

Президент не має змоги фінансувати клуб.

Учасник Першої ліги України Скорук виступив з заявою на офіційному сайті про те, що команда пропустить наступний сезон ПЛ. Причина - підрив рашистами Каховської ГЕС приніс власнику величезних збитків. Зазначається, що команда не припинить свого існування.

"Футбольний клуб Скорук (Томаківка, Нікопольського району, Дніпропетровської області) офіційно повідомляє про припинення виступів на рівні Першої ліги ПФЛ чемпіонату України у сезоні 2023/24.

ФК Скорук — аграрна команда, яка фінансується родиною президента клубу Максима Анатолійовича Скорука, а у зв’язку з підривом рашистами Каховської ГЕС, земельні ділянки Нікопольщини залишились без водопостачання і не мають зрошення, в наслідок чого власник клубу кожного дня отримує великі збитки. Керівництво клубу до останнього моменту намагалося вирішити питання із подальшим фінансуванням на найближчий сезон, але, на жаль, у ситуації, що зараз склалася, усі спроби успіхом не увінчалися.

Задля того, щоб футбольний клуб Скорук не зник остаточно, керівництво клубу прийняло рішення пропустити сезон у Першій лізі ПФЛ 2023/24.

Минулий сезон 2022/23 років вийшов для нашого футбольного клубу історичним — команда дебютувала на рівні Першої ліги, де виступила дуже гідно, потрапивши до чільної десятки, і не зазнавши жодної поразки на другому етапі чемпіонату.

Керівництво ФК Скорук дякує Збройним силам України за можливість виступати у минулому сезоні в Першій лізі, дякуємо тренерсько-адміністративному штабу за плідну роботу, дякуємо усім футболістам команди за самовіддану гру, і дякуємо усім нашим палким вболівальникам за підтримку, котру команда завжди відчувала, навіть граючі домашні матчі за півтисячі кілометрів від Нікопольщини!

У сезоні 2023/24 ФК Скорук залишається без дорослої команди, але дитячо-юнацька футбольна школа Скорук продовжить роботу, де залишається весь тренерсько-адміністративний штаб. ДЮСШ Скорук у цьому році виступатиме у двох вікових категоріях на рівні ДЮФЛУ (чемпіонат України) і ДЮФЛДО (чемпіонат Дніпропетровської області).

Зі свого боку, керівництво клубу зробить усе, щоб повернутися на професійний рівень вже у сезоні 2024/25. Ми не прощаємося, а говоримо "до побачення", щоб за рік повернутися міцнішими, адже для того, щоб стрибнути вперед треба розбігтися і відійти назад", — йдеться у заяві.

У сезоні 2022/2023 Скорук посів друге місце у групі "вибування" в Першій лізі.