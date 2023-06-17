Англія

Однак інші гравці Інтера, у яких зацікавлений лондонський клуб, усе ще можуть перейти до його складу.

Лондонський Челсі витратив перші тижні літньої трансферної кампанії для того, аби знайти найбільш підходящі для себе трансферні ринки по всьому світу, окремо зосередивши увагу на міланському Інтері, у складі якого одразу чотири гравці потрапили до поля зору "пенсіонерів".

Ідеться, передусім, про нападника Ромелу Лукаку, права на якого належать саме "синім", та воротаря Андре Онана.

Зустріч поміж клубами має відбутись уже найближчим часом, проте англійська преса вже зараз дає впевнені прогнози щодо того, що Челсі залишить її з порожніми руками в контексті придбання 27-річного камерунського воротаря.

Інтер хоче отримати за свого голкіпера не менше 50 млн євро, що суттєво гальмує будь-які перемовини з потенційними покупцями.

У цьому сезоні Андре зіграв 41 матч, пропустивши 36 голів та провівши 19 зустрічей "на нуль".