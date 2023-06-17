Англія

Нападник Вільярреалу близький до трансфера в АПЛ.

Челсі працює над підсиленням атакувальної ланки в це літнє трансферне вікно та має перші результати.

Як повідомляє видання The Athletic, лондонський клуб погодив особисті умови з нападником Вільярреалу Ніколасом Джексоном.

Зазначимо, що у сенегальця є опція в контракті, що дозволяє придбати його за 35 мільйонів фунтів.

На рахунку 21-річного виконавця тринадцять голів та п’ять результативних передач у 38 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі близький до виходу з перегонів за Онана.