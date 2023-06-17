Нападник Вільярреалу близький до трансфера в АПЛ.
Ніколас Джексон, фото getty images
17 червня 2023, 10:32
Челсі працює над підсиленням атакувальної ланки в це літнє трансферне вікно та має перші результати.
Як повідомляє видання The Athletic, лондонський клуб погодив особисті умови з нападником Вільярреалу Ніколасом Джексоном.
Зазначимо, що у сенегальця є опція в контракті, що дозволяє придбати його за 35 мільйонів фунтів.
На рахунку 21-річного виконавця тринадцять голів та п’ять результативних передач у 38 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі близький до виходу з перегонів за Онана.