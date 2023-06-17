Англія

Півзахисник не збирається змінювати клуб.

Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор попросив не поспішати з подовженням контракту, але запевнив, що бачить своє майбутнє у стані "канонирів".

"Я дуже щасливий в Арсеналі і сподіваюся залишитися тут надовго. Подивимося на ситуацію з контрактом після літа.

Я не говорив з Арсеналом, це не моя справа, чесно кажучи; не поспішайте, мій контракт ще довгий", — наводить слова норвежця Фабріціо Романо з посиланням на Tv2.

В цьому сезоні 24-річний футболіст провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 15 голами та вісьмома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Едегор першим серед півзахисників Арсеналу з часів Фабрегаса забив 15 голів за сезон АПЛ.