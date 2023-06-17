Півзахисник не збирається змінювати клуб.
Мартін Едегор, getty images
17 червня 2023, 13:59
Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор попросив не поспішати з подовженням контракту, але запевнив, що бачить своє майбутнє у стані "канонирів".
"Я дуже щасливий в Арсеналі і сподіваюся залишитися тут надовго. Подивимося на ситуацію з контрактом після літа.
Я не говорив з Арсеналом, це не моя справа, чесно кажучи; не поспішайте, мій контракт ще довгий", — наводить слова норвежця Фабріціо Романо з посиланням на Tv2.
В цьому сезоні 24-річний футболіст провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 15 голами та вісьмома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Едегор першим серед півзахисників Арсеналу з часів Фабрегаса забив 15 голів за сезон АПЛ.