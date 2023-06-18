Англія

Німець скоро поповнить склад "гармашів".

Нападник лондонського Челсі Кай Гаверц став на крок ближче до того, щоб змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, але при цьому залишитися в столиці Англії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, німець в кроці від переходу в Арсенал. Умови особистого контракту вже узгоджені. Арсенал готовий платити німцеві близько 220 тисяч фунтів на тиждень. Офіційний трансфер може відбутись після міжнародної павзи.

Цього сезону Кай Гаверц провів за Челсі 47 поєдинків у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав одну результативну передачу.