Іспанія

Іспанець переїжджає за океан.

Захисник Хорді Альба, який після закінчення контракту з Барселоною став вільним агентом, збираєтся продовжити виступи за океаном.

Як повідомляє Mundo Deportivo, клуб MLS Інтер Маямі, який належить Девіду Бекхему, погодив деталі контракту з Альбою. Американський клуб сподівається підписати Альбу після завершення Ліги націй.

Відповідно до правил ліги максимальна зарплата, яку клуб може запропонувати Альбі, становить два мільйони доларів на рік. Іспанцеві буде запропоновано рекламні контракти для додаткового доходу.

Нагадаємо, Ліонель Мессі нещодавно зробив новий крок у своїй багаторічній професійній кар’єрі — підписав контракт із американським клубом Інтер Маямі. Також в цьому клубі виступає захисник збірної України Сергій Кривцов.