Англія

Іспанський голкіпер отримає місце в старті.

Новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не потребує нового основного голкіпера в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Evening Standard, аргентинський фахівець вірить в Кепу. Почеттіно буде робити ставку на іспанця в якості першого номера.

В планах Почеттіно, що Кепа вийде на новий рівень.

Зазначимо, що в цьому сезоні він відіграв 29 поєдинків в АПЛ, пропустивши 33 м'ячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер не збирається обмінювати Онана на Кепу.