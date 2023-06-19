Іспанський голкіпер отримає місце в старті.
Кепа, getty images
19 червня 2023, 19:28
Новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не потребує нового основного голкіпера в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Evening Standard, аргентинський фахівець вірить в Кепу. Почеттіно буде робити ставку на іспанця в якості першого номера.
В планах Почеттіно, що Кепа вийде на новий рівень.
Зазначимо, що в цьому сезоні він відіграв 29 поєдинків в АПЛ, пропустивши 33 м'ячі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер не збирається обмінювати Онана на Кепу.