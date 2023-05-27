Італія

Італійський клуб хоче зберегти свого голкіпера.

Челсі певний час цікавиться голкіпером Інтера Андре Онана, якого бачить потенційним номером один на наступний сезон.

Втім, обміняти його на Кепу не вдасться. Як повідомляє видання Goal, італійський клуб не збирається погоджувати такий обмін.

Зазначмио, що камерунський голкіпер в цьому сезоні відіграв 39 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 33 м'ячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Онана — перший воротар Інтера із 7 сухими матчами за одну Лігу чемпіонів.