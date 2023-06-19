Англія

Хорват вже незабаром може підписати контракт з містянами.

Челсі й Манчестер Сіті знаходяться на завершальній стадії угоди щодо Матео Ковачича, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Особисті умови узгоджені на 100%, проте є деякі розбіжності щодо суми компенсації. Манчестер Сіті готовий заплатити 25 мільйонів євро, тоді як Челсі хоче 30 мільйонів євро.

У Ковачича залишився лише один рік до закінчення поточного контракту на Стемфорд Бридж. С моменту свого переходу з Реала в серпні 2018 року він провів за Челсі 221 матч, забив 6 голів та віддав 15 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що десять гравців Челсі не потрібні проєкту Почеттіно.