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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 8 червня:

Шахтар вирішив припинити співпрацю з Йовічевічем. Чемпіонський сезон виявився не настільки прогресивним, як на те очікували власники клубу.

Ковачич погодив контракт із Манчестер Сіті. 29-річний футболіст хоче перейти саме до складу "міщан". Клубам залишилось узгодити суму трансферу. Обговорення піде після фіналу Ліги чемпіонів, під час якого Сіті зіграє проти Інтера.

Україна обіграла Албанію у 1/16 ЧС-2023 Socca. Матч 1/8 фіналу відбудеться 9 червня. Україна зіграє проти Марокко о 19:45.

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