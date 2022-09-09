Італія

Італієць продовжить виступи у складі "россонері".

Півзахисник Мілана Сандро Тоналі підписав новий контракт із клубом, повідомляється на офіційному сайті "россонері".

Нова угода футболіста з клубом розрахована до червня 2027 року. Зарплата футболіста складатиме 2,8 млн євро за сезон, про це раніше повідомляв інсайдер Нікола Скіра.

Sandro️ T8️⃣nali 2027

Penning a well-deserved renewal



Determinazione e senso di appartenenza: Sandro rinnova #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/W9Bmw7xNuk — AC Milan (@acmilan) September 9, 2022

Чинний контракт Тоналі із Міланом був розрахований до літа 2026 року. Італієць перейшов у клуб у 2021 році з Брешії.

У минулому сезоні 22-річний футболіст награв 36 поєдинків у Серії А. Цього сезону зіграв вже чотири матчі.