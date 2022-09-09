Італієць продовжить виступи у складі "россонері".
Сандро Тоналі продовжив контракт з Міланом, офіційний сайт Мілана
09 вересня 2022, 22:53
Півзахисник Мілана Сандро Тоналі підписав новий контракт із клубом, повідомляється на офіційному сайті "россонері".
Нова угода футболіста з клубом розрахована до червня 2027 року. Зарплата футболіста складатиме 2,8 млн євро за сезон, про це раніше повідомляв інсайдер Нікола Скіра.
Чинний контракт Тоналі із Міланом був розрахований до літа 2026 року. Італієць перейшов у клуб у 2021 році з Брешії.
У минулому сезоні 22-річний футболіст награв 36 поєдинків у Серії А. Цього сезону зіграв вже чотири матчі.