Україна

Слова гравця молодіжної збірної перед стартом Євро-2023.

Гравець молодіжної збірної України Богдан В'юнник висловився напередодні старту на Євро-2023.

"Ми будемо грати у свою гру. Але хорвати дуже хороші індивідуальні виконавці. Будемо намагатись переграти їх за рахунок бажання. Усе інше – подивимось уже на полі. [Хорватські] гравці U21 переходять у національну команду, вони мають дуже гарну академію, загалом систему від академії до національної команди. Тож на полі показуватимуть себе, а ми – себе.

Повторюся: мотивація зашкалює, тому що ми граємо за наш народ, за наших людей, які зараз знаходяться в Україні. Також я хочу подякувати Збройним силам України, які боронять нашу землю. Ця гра і загалом турнір будуть для наших людей. Чи додає мотивації ще й можливість поїхати на Олімпіаду? Авжеж", — сказав В'юнник в інтерв'ю Суспільному.

Нагадаємо, вже сьогодні, 21 червня, Україна розпочне свій шлях на Євро-2023 матчем проти Хорватії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.