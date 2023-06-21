Іспанія

Бразилець знову хоче грати за каталонський клуб.

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар ризикує змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, оскільки на нього більше не розраховують у керівництві парижан.

Одним з бажаних варіантів продовження кар'єри є повернення в Барселону, за яку Ней виступав в період з 2013 по 2017 рік. Як пише Diario Sport, бразилець через агента Піні Захаві дав клубу зрозуміти, що готовий знову грати за нього.

Проте ймовірність цього переходу низька, оскільки головний тренер команди Хаві вважає за потрібне підсилити інші позиції.

У цьому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Аль-Хіляль розпочав спроби підписати Неймара після невдачі з Мессі.